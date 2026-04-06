A identidade da jovem de 19 anos que morreu de forma trágica, em um acidente na noite desta segunda-feira (6) na rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba, foi confirmada e ampliou ainda mais a comoção em torno do caso.
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Vítima de 19 anos voltava do trabalho
Giovana Bragaia Gomes estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo próprio pai, que havia ido buscá-la após o expediente. Recém-habilitada, ela ainda não conduzia sozinha em trechos mais movimentados.
Queda repentina levou à tragédia
Durante o trajeto, a moto passou por uma irregularidade na pista, fazendo com que pai e filha fossem lançados ao chão. O descontrole aconteceu em questão de segundos, sem chance de reação.
Impacto com carreta foi devastador
Após a queda, o pai foi arremessado para o acostamento. Já a jovem caiu diretamente na pista e acabou atingida por uma carreta que vinha logo atrás. O impacto foi extremamente violento, causando morte imediata.
Desespero e cena chocante
O pai presenciou toda a cena e entrou em estado de choque. Ele recebeu atendimento médico no local, profundamente abalado com a perda da filha.
Com a confirmação da identidade, amigos e familiares passaram a se manifestar nas redes sociais, compartilhando mensagens de despedida e incredulidade diante da tragédia.