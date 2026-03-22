Armados com pedaços de madeira e barras de ferro, os agressores desferiram golpes violentos contra o animal, causando ferimentos graves em um ataque descrito por testemunhas como “covarde” e “chocante”.

Na madrugada deste sábado (21), uma capivara indefesa, que caminhava sozinha pela no Jardim Guanabara — um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro — foi cercada e brutalmente agredida por um grupo de seis homens.

O grave ato de violência ocorreu por volta de 1h da manhã e foi registrado por moradores, que, revoltados, compartilharam as imagens nas redes sociais.

A resposta foi rápida. Em uma operação ágil e precisa, policiais civis da 37ª Delegacia (Ilha do Governador) localizaram e prenderam, ainda no início da tarde do mesmo dia, todos os homens envolvidos diretamente na agressão. Eles foram encontrados na região do Guarabu, nas proximidades de onde o crime ocorreu.

Além dos adultos detidos, dois adolescentes também participaram do ataque. Eles foram identificados e responderão por atos infracionais análogos aos crimes cometidos pelos maiores. As imagens captadas por câmeras de segurança foram decisivas para a identificação dos suspeitos e para o avanço das investigações, que continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.