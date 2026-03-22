22 de março de 2026
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ATAQUE CRUEL

Capivara é brutalmente agredida por homens com barras de ferro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A capivara foi socorrida com traumatismo craniano, após o ataque cruel.
A capivara foi socorrida com traumatismo craniano, após o ataque cruel.

  Na madrugada deste sábado (21), uma capivara indefesa, que caminhava sozinha pela no Jardim Guanabara — um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro — foi cercada e brutalmente agredida por um grupo de seis homens.

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Armados com pedaços de madeira e barras de ferro, os agressores desferiram golpes violentos contra o animal, causando ferimentos graves em um ataque descrito por testemunhas como “covarde” e “chocante”.

 O grave ato de violência ocorreu por volta de 1h da manhã e foi registrado por moradores, que, revoltados, compartilharam as imagens nas redes sociais.

A resposta foi rápida. Em uma operação ágil e precisa, policiais civis da 37ª Delegacia (Ilha do Governador) localizaram e prenderam, ainda no início da tarde do mesmo dia, todos os homens envolvidos diretamente na agressão. Eles foram encontrados na região do Guarabu, nas proximidades de onde o crime ocorreu.

Além dos adultos detidos, dois adolescentes também participaram do ataque. Eles foram identificados e responderão por atos infracionais análogos aos crimes cometidos pelos maiores. As imagens captadas por câmeras de segurança foram decisivas para a identificação dos suspeitos e para o avanço das investigações, que continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.

Os adultos responderão por crimes de maus-tratos a animais e associação criminosa. Os menores ficarão à disposição da Justiça conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Já a capivara, muito ferida, foi resgatada no mesmo bairro e encaminhada para cuidados veterinários. Além das lesões, foi constatado um traumatismo craniano.

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