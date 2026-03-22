Na madrugada deste sábado (21), uma capivara indefesa, que caminhava sozinha pela no Jardim Guanabara — um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro — foi cercada e brutalmente agredida por um grupo de seis homens.
LEIA MAIS
- Paciente tenta estuprar médica em UPA durante consulta
- VÍDEO: Homem enfurecido invade loja com madeira cravada de pregos em Piracicaba
- Sem pagar IPVA: Carros com 10 anos podem ficar livres do imposto
- Carnes vencidas motivaram autuação de açougues em Piracicaba
Armados com pedaços de madeira e barras de ferro, os agressores desferiram golpes violentos contra o animal, causando ferimentos graves em um ataque descrito por testemunhas como “covarde” e “chocante”.
O grave ato de violência ocorreu por volta de 1h da manhã e foi registrado por moradores, que, revoltados, compartilharam as imagens nas redes sociais.
A resposta foi rápida. Em uma operação ágil e precisa, policiais civis da 37ª Delegacia (Ilha do Governador) localizaram e prenderam, ainda no início da tarde do mesmo dia, todos os homens envolvidos diretamente na agressão. Eles foram encontrados na região do Guarabu, nas proximidades de onde o crime ocorreu.
Além dos adultos detidos, dois adolescentes também participaram do ataque. Eles foram identificados e responderão por atos infracionais análogos aos crimes cometidos pelos maiores. As imagens captadas por câmeras de segurança foram decisivas para a identificação dos suspeitos e para o avanço das investigações, que continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.
Os adultos responderão por crimes de maus-tratos a animais e associação criminosa. Os menores ficarão à disposição da Justiça conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Já a capivara, muito ferida, foi resgatada no mesmo bairro e encaminhada para cuidados veterinários. Além das lesões, foi constatado um traumatismo craniano.