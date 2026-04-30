O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Enquanto repartições públicas e bancos estarão fechados, áreas de lazer, turismo e serviços essenciais seguem operando com horários diferenciados.
A população deve ficar atenta às mudanças para evitar transtornos durante o período.
Serviços essenciais funcionam normalmente
Mesmo com o feriado, atendimentos de urgência e emergência seguem sem interrupções. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) e o Samu (192) operam 24 horas.
Além disso, serviços de segurança e emergência também permanecem ativos durante todo o dia, como Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
A coleta de lixo domiciliar segue normalmente, conforme o cronograma de cada bairro.
Comércio e repartições fecham
Grande parte dos serviços administrativos não terá atendimento na sexta-feira (1º). Estão fechados:
- Prefeitura e Câmara Municipal
- Poupatempo (municipal e estadual, com retorno no sábado)
- Bancos
- Unidades básicas de saúde (UBSs e USFs
- CRAS, CREAS, Cadastro Único e serviços assistenciais
- Bibliotecas e parte dos equipamentos culturais
O comércio em geral, incluindo lojas e supermercados, também não funcionará durante o feriado.
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Transporte e shopping terão horários especiais
O transporte público vai operar com horários de domingos e feriados. Já a loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada.
Nos shoppings, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e áreas de lazer poderão funcionar de forma facultativa, entre 11h e 22h.
Parques, turismo e lazer seguem abertos
Para quem pretende aproveitar o dia de folga, diversas opções de lazer estarão disponíveis. Parques públicos funcionarão normalmente, como:
- Parque da Rua do Porto
- Parque do Engenho Central
- Parque do Piracicamirim
- Parque do Monte Líbano
- Estação da Paulista
O Zoológico Municipal de Piracicaba e o Paraíso das Crianças também estarão abertos.
No setor turístico, atrações como passeio de barco, pedalinho, elevador panorâmico e feira de artesanato da Rua do Porto funcionam entre sexta e domingo, com horários variados ao longo do dia.
Abastecimento e feiras mantêm atendimento parcial
Alguns varejões municipais terão funcionamento especial no feriado:
- Varejão Nova Piracicaba: das 6h às 12h
- Varejão Alvorada: das 14h às 19h30
- Varejão Vila Sônia II: antecipado para das 7h às 12h
Já o Mercado Municipal abre das 6h às 12h.
Cultura tem funcionamento alternado
Equipamentos culturais terão horários variados durante o feriado e fim de semana. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra funcionará normalmente entre os dias 1º e 3 de maio.
Outros espaços, como museus e centros culturais, terão abertura parcial ou permanecerão fechados, dependendo da programação.
A recomendação é consultar previamente os horários antes de sair de casa.