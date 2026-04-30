O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Enquanto repartições públicas e bancos estarão fechados, áreas de lazer, turismo e serviços essenciais seguem operando com horários diferenciados.

A população deve ficar atenta às mudanças para evitar transtornos durante o período.

Serviços essenciais funcionam normalmente

Mesmo com o feriado, atendimentos de urgência e emergência seguem sem interrupções. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) e o Samu (192) operam 24 horas.