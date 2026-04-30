01 de maio de 2026
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FERIADO

Veja o que abre e fecha em Piracicaba no Dia do Trabalhador

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba.
O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba.

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Enquanto repartições públicas e bancos estarão fechados, áreas de lazer, turismo e serviços essenciais seguem operando com horários diferenciados.

A população deve ficar atenta às mudanças para evitar transtornos durante o período.

Serviços essenciais funcionam normalmente

Mesmo com o feriado, atendimentos de urgência e emergência seguem sem interrupções. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) e o Samu (192) operam 24 horas.

Além disso, serviços de segurança e emergência também permanecem ativos durante todo o dia, como Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A coleta de lixo domiciliar segue normalmente, conforme o cronograma de cada bairro.

Comércio e repartições fecham

Grande parte dos serviços administrativos não terá atendimento na sexta-feira (1º). Estão fechados:

  • Prefeitura e Câmara Municipal
  • Poupatempo (municipal e estadual, com retorno no sábado)
  • Bancos
  • Unidades básicas de saúde (UBSs e USFs
  • CRAS, CREAS, Cadastro Único e serviços assistenciais
  • Bibliotecas e parte dos equipamentos culturais

O comércio em geral, incluindo lojas e supermercados, também não funcionará durante o feriado.

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Transporte e shopping terão horários especiais

O transporte público vai operar com horários de domingos e feriados. Já a loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada.

Nos shoppings, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e áreas de lazer poderão funcionar de forma facultativa, entre 11h e 22h.

Parques, turismo e lazer seguem abertos

Para quem pretende aproveitar o dia de folga, diversas opções de lazer estarão disponíveis. Parques públicos funcionarão normalmente, como:

  • Parque da Rua do Porto
  • Parque do Engenho Central
  • Parque do Piracicamirim
  • Parque do Monte Líbano
  • Estação da Paulista

O Zoológico Municipal de Piracicaba e o Paraíso das Crianças também estarão abertos.

No setor turístico, atrações como passeio de barco, pedalinho, elevador panorâmico e feira de artesanato da Rua do Porto funcionam entre sexta e domingo, com horários variados ao longo do dia.

Abastecimento e feiras mantêm atendimento parcial

Alguns varejões municipais terão funcionamento especial no feriado:

  • Varejão Nova Piracicaba: das 6h às 12h
  • Varejão Alvorada: das 14h às 19h30
  • Varejão Vila Sônia II: antecipado para das 7h às 12h

Já o Mercado Municipal abre das 6h às 12h.

Cultura tem funcionamento alternado

Equipamentos culturais terão horários variados durante o feriado e fim de semana. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra funcionará normalmente entre os dias 1º e 3 de maio.

Outros espaços, como museus e centros culturais, terão abertura parcial ou permanecerão fechados, dependendo da programação.

A recomendação é consultar previamente os horários antes de sair de casa.

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