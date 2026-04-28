30 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Homem é encontrado morto debaixo do próprio carro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM Charqueada
O homem foi encontrado morto debaixo do carro na zona rural.
  Um desaparecimento em Charqueada, na região de Piracicaba, virou um caso de arrepiar. Na tarde desta terça-feira (28), familiares foram até a delegacia desesperados atrás de respostas — mas o que a polícia encontrou horas depois chocou até os mais experientes.

A pista veio como um alerta: um carro abandonado em uma área rural da cidade. Era o veículo do homem sumido. A Guarda Civil correu até o local e a cena era de gelar o sangue. Debaixo do automóvel, estava o corpo do desaparecido.

O homem foi encontrado sem vida, preso sob o próprio carro, em circunstâncias ainda completamente desconhecidas. O caso agora virou um quebra-cabeça para a Polícia Civil, que acionou a perícia para tentar descobrir o que realmente aconteceu naquele local isolado.

A morte é cercada de dúvidas e já causa tensão e comoção. A qualquer momento, novas revelações podem vir à tona.

Policiais civil e peritos estiveram no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários