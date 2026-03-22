Um homem de 32 anos provocou grande tumulto na tarde de hoje (21), após invadir um estabelecimento comercial localizado na rua Governador de Toledo, no "coração central" de Piracicaba, armado com um pedaço de madeira que continha pregos na ponta.
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Segundo relatos de populares, o indivíduo estava extremamente agressivo e passou a ameaçar clientes e funcionários que estavam no local, causando pânico e a rápida evacuação de parte da loja.
Diante da situação, a equipe da 4ª Companhia da Polícia Militar foi acionada imediatamente. Ao chegarem, os policiais identificaram o homem ainda exaltado e segurando o objeto usado para intimidar as pessoas.
Com treinamento técnico e cautela, os militares conseguiram conter o indivíduo, evitando que alguém fosse ferido. Após ser dominado, ele foi imobilizado e conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba, onde a ocorrência segue em andamento.
A ação rápida da equipe impediu que o episódio resultasse em agressões graves ou danos maiores.