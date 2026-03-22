Um homem de 32 anos provocou grande tumulto na tarde de hoje (21), após invadir um estabelecimento comercial localizado na rua Governador de Toledo, no "coração central" de Piracicaba, armado com um pedaço de madeira que continha pregos na ponta.

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Segundo relatos de populares, o indivíduo estava extremamente agressivo e passou a ameaçar clientes e funcionários que estavam no local, causando pânico e a rápida evacuação de parte da loja.