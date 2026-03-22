Uma novidade que pode animar milhões de motoristas está avançando no Congresso: se aprovado, carros com 10 anos de fabricação poderão ficar livres do IPVA, antecipando em dez anos o benefício que hoje só vale para veículos com 20 anos ou mais.

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A ideia é ajudar principalmente famílias de baixa renda, que dependem de carros mais antigos para trabalhar, estudar ou se locomover. Para ter direito à isenção, o veículo precisa ter mais de 10 anos, o proprietário deve estar no Cadastro Único (CadÚnico), e cada família poderá usar o benefício para apenas um carro. Empresas não entram na regra, mas pessoas com deficiência terão exceções especiais.