22 de março de 2026
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DINHEIRO NO BOLSO

Livres do IPVA? Carros com 10 anos podem ficar isentos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini/JP
Carros com 10 anos podem ficar livres do pagamento do IPVA
Carros com 10 anos podem ficar livres do pagamento do IPVA

 Uma novidade que pode animar milhões de motoristas está avançando no Congresso: se aprovado, carros com 10 anos de fabricação poderão ficar livres do IPVA, antecipando em dez anos o benefício que hoje só vale para veículos com 20 anos ou mais.

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A ideia é ajudar principalmente famílias de baixa renda, que dependem de carros mais antigos para trabalhar, estudar ou se locomover. Para ter direito à isenção, o veículo precisa ter mais de 10 anos, o proprietário deve estar no Cadastro Único (CadÚnico), e cada família poderá usar o benefício para apenas um carro. Empresas não entram na regra, mas pessoas com deficiência terão exceções especiais.

O projeto busca aliviar o custo de manter um carro antigo, que muitas vezes pesa bastante no orçamento. Com a frota brasileira envelhecendo, a medida pode trazer um alívio significativo para quem já sente no bolso cada imposto pago.

Ainda não é lei: o texto precisa passar por comissões e ser aprovado na Câmara e no Senado. Mas se avançar, milhões de motoristas vão poder economizar uma boa grana e finalmente deixar de pagar IPVA antes do que imaginavam.

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