22 de março de 2026
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ATACOU A MULHER

Paciente tenta estuprar médica em UPA durante consulta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A tentativa de estupro na UPA aconteceu durante uma consulta.
A tentativa de estupro na UPA aconteceu durante uma consulta.

 Um homem de 31 anos foi preso após tentar estuprar uma médica de 30 anos durante um atendimento, na madrugada deste domingo (22), na UPA Vila Santa Catarina, localizada na Zona Sul de São Paulo.

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De acordo com informações registradas pela polícia, a tentativa de violência ocorreu por volta das 5h, dentro da unidade de saúde, enquanto a profissional realizava o atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, encaminhando-o ao plantão policial. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que ficará responsável pela investigação.

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