Uma operação da Polícia Civil sacudiu a manhã desta quarta-feira (29) em Piracicaba. Batizada de “Contabilidade Paralela”, a ação terminou com uma mulher de 38 anos presa em flagrante, suspeita de aplicar um esquema ousado de desvio de dinheiro dentro da própria empresa onde trabalhava.

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Segundo as investigações, a funcionária, que tinha acesso direto ao sistema financeiro, teria criado um verdadeiro “rombo invisível”. Ela realizava vendas, mas deixava as operações propositalmente em aberto — e o dinheiro pago pelos clientes simplesmente sumia, indo parar direto no bolso dela.