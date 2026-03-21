Uma simples fiscalização virou um retrato assustador: dos 19 estabelecimentos vistoriados, seis foram flagrados com irregularidades gravíssimas — colocando diretamente em risco a saúde da população. Entre os absurdos encontrados estão carnes fora do prazo de validade sendo vendidas como se estivessem próprias para consumo, além da completa falta de transparência sobre preços e origem dos produtos.

Uma informação surpreendeu Piracicaba e deixou moradores em alerta máximo: carnes vencidas, informações ocultas e práticas perigosas foram escancaradas em açougues durante uma operação explosiva do Procon Piracicaba nesta quinta-feira (19).

A operação varreu diversos bairros da cidade e revelou um cenário ainda mais preocupante: o problema não é isolado. Ele está espalhado por regiões como Alemães, Nova América, Dois Córregos, Piracicamirim, Santa Terezinha, Parque Piracicaba, Alto, Paulista, Pauliceia e Vila Rezende. Ou seja, o perigo pode estar muito mais perto do que se imagina — até na mesa da sua casa.

A coordenadora do Procon, Lúcia d’Ávila, foi direta e contundente ao descrever o cenário alarmante: “Isso é uma ameaça real. Não estamos falando apenas de irregularidades, mas de um risco grave à saúde pública. Carne vencida pode causar sérias intoxicações.”

Especialistas reforçam o alerta: consumir produtos fora da validade pode provocar desde mal-estar até quadros severos de intoxicação alimentar, com consequências que podem ser devastadoras, especialmente para crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis.