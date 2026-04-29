A Prefeitura de Piracicaba suspendeu o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU, que estava previsto para 30 de abril. A nova data será informada aos proprietários de imóveis após decisão judicial sobre a Lei Complementar 474/25.

A legislação trata da atualização da Planta Genérica de Valores e da adequação do sistema tributário municipal às diretrizes da reforma tributária do governo federal. A medida envolve a revisão de valores venais dos imóveis utilizados como base de cálculo do imposto.

O prefeito Helinho Zanatta afirmou nesta terça-feira (29), durante coletiva realizada na entrega da modernização da ETA 2 Luiz de Queiroz, que a suspensão ocorreu em razão de questionamentos jurídicos sobre a aplicação da norma. Segundo ele, a decisão foi tomada diante do cenário de indefinição quanto à validade da legislação.