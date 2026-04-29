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IPTU

Prefeitura de Piracicaba suspende prazo para pagamento de IPTU

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Prefeitura de Piracicaba suspendeu o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU.
A Prefeitura de Piracicaba suspendeu o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU.

A Prefeitura de Piracicaba suspendeu o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU, prevista inicialmente para o dia 30 de abril. A nova data será comunicada aos proprietários de imóveis assim que a Justiça tiver uma decisão sobre a legitimidade da Lei Complementar 474/25, que atualizou a nova Planta Genérica de Valores e modernizou o sistema tributário de Piracicaba para atender às exigências da Reforma Tributária promovida pelo governo federal.

A atualização da PGV reduziu o IPTU de cerca de 60% dos imóveis da cidade. Com a aprovação, a Prefeitura atendeu exigências do Tribunal de Contas do Estado e preparou o sistema tributário municipal para o impacto decorrente do novo sistema tributário nacional, já aprovado pelo Congresso Nacional.

A Prefeitura procurou seguir todas as etapas legais para a implantação da PGV, mas um pedido de liminar do Ministério Público suspendeu provisoriamente os benefícios previstos pela Lei Complementar 474/25.

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Na noite de terça-feira, 28 de abril, um pedido de suspensão da liminar da Prefeitura não foi reconhecido pelo STJ, cabendo recurso ao STF.

Diante da indefinição legal, a Prefeitura decidiu suspender o prazo de pagamento do IPTU, previsto para o dia 30 de abril, até que a Justiça do Brasil decida sobre o caso.

O novo prazo será comunicado posteriormente.

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