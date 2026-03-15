Um verdadeiro drama mobilizou a Polícia Militar na manhã deste domingo (15). Um idoso de 76 anos que estava desaparecido desde a tarde deste sábado (14) foi encontrado caído em uma área de lama e charco em uma região rural de Nova Odessa, a 41 km de Piracicaba.
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A operação contou com o apoio do helicóptero Águia 22, do Comando de Aviação de Piracicaba da Polícia Militar, que foi acionado após familiares relatarem que o homem saiu de casa por volta das 16h do dia anterior, dirigindo um carro GM Classic prata, e nunca chegou ao destino.
A situação gerou ainda mais preocupação porque o idoso sofre de Doença de Alzheimer, o que poderia comprometer sua orientação e capacidade de voltar para casa.
Durante as buscas aéreas, os policiais conseguiram localizar o veículo em uma área rural na divisa entre Nova Odessa e Sumaré, perto da Rodovia SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes).
Ao se aproximar do local, a equipe viu o idoso deitado ao lado do carro, em meio à lama, em uma área de difícil acesso.
Sem perder tempo, o helicóptero pousou nas proximidades, permitindo que os operadores aerotáticos chegassem até a vítima e prestassem os primeiros socorros. Viaturas da PM e equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e o idoso foi encaminhado ao Hospital de Nova Odessa.
Apesar do susto e das horas desaparecido, ele estava consciente e com quadro de saúde estável, permanecendo em observação médica.
A operação foi realizada pelos pilotos Major Rasera e Capitão Tomazela, com os operadores aerotáticos Subtenente Constantino e Sargento Maciel, da base aérea da PM em Piracicaba. A rápida ação da aviação da Polícia Militar foi decisiva para salvar o idoso e acabar com a angústia da família.