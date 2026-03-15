Um verdadeiro drama mobilizou a Polícia Militar na manhã deste domingo (15). Um idoso de 76 anos que estava desaparecido desde a tarde deste sábado (14) foi encontrado caído em uma área de lama e charco em uma região rural de Nova Odessa, a 41 km de Piracicaba.

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A operação contou com o apoio do helicóptero Águia 22, do Comando de Aviação de Piracicaba da Polícia Militar, que foi acionado após familiares relatarem que o homem saiu de casa por volta das 16h do dia anterior, dirigindo um carro GM Classic prata, e nunca chegou ao destino.