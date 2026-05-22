A previsão indica aumento da instabilidade em diversas regiões do estado de São Paulo. Além da chuva, também há previsão de rajadas de vento durante a passagem da frente fria, o que pode provocar transtornos em pontos da cidade.

A passagem de uma frente fria deve provocar mudanças nas condições do tempo em Piracicaba ao longo deste fim de semana. De acordo com os modelos meteorológicos, as chuvas voltam a atingir a cidade entre sábado e domingo, com possibilidade de temporais principalmente no sábado.

Segundo os dados meteorológicos, as temperaturas devem permanecer mais baixas nos próximos dias. As máximas previstas para Piracicaba chegam aos 23°C, enquanto as mínimas podem atingir 13°C, principalmente durante as primeiras horas da manhã e à noite.

Com a mudança no tempo, há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos do dia, além de variação de nebulosidade. A tendência é de que o tempo permaneça instável até o início da próxima semana.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção em trechos com baixa visibilidade e risco de pista molhada. Pedestres também devem evitar áreas com possibilidade de alagamentos e locais com árvores durante os períodos de ventos mais intensos.