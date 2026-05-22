A Praça General Bittencourt, no bairro Cidade Alta, tornou-se palco de um grave embate entre expansão comercial e segurança pública. Moradores e a comunidade escolar da Escola Estadual Doutor Prudente, que fica situada na mesma praça, denunciaram o corte drástico de raízes de árvores centenárias para a pavimentação de uma calçada. O incidente envolve espécimes de Munguba e Figueira-da-pedra (também conhecida como figueira-limão), cujas estruturas foram abaladas por uma intervenção particular.

Ameaça sobre as salas de aula

A localização das árvores, que possuem mais de 20 metros de altura, transformou o dano ambiental em um risco iminente para os alunos. Segundo a diretora da unidade, Ana Paula do Carmo, a base de sustentação dessas gigantes nativas foi comprometida antes da tentativa de "concretamento". “Pelos meus cálculos, se elas caírem, elas podem cair em cima do prédio escolar. Isso me deixou bastante preocupada, porque toda a base de sustentação da árvore foi cortada”, alertou a diretora.

Ana Paula relatou ter interpelado um engenheiro ambiental no local, que confirmou a gravidade da situação. Temendo que tempestades derrubem as árvores sobre a escola, ela se posicionou firmemente contra a continuidade do serviço: “Eu pedi para parar, eu falei: 'eu não quero que faça isso', me posicionei contra até que a Polícia Ambiental de Piracicaba pudesse verificar”.