A suspensão de lotes de leite ligados à Anvisa colocou consumidores em alerta em todo o país. A medida foi tomada após a identificação de irregularidades que levantaram suspeitas de adulteração no produto fabricado pela LBR Lácteos, reacendendo a preocupação com a qualidade dos alimentos presentes na rotina das famílias brasileiras.

A retirada preventiva dos lotes do mercado busca evitar riscos à saúde enquanto órgãos sanitários e agropecuários aprofundam as análises técnicas. O caso ganhou repercussão principalmente porque o leite está entre os itens mais consumidos por crianças, idosos e pessoas com maior vulnerabilidade alimentar.

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Quando o leite vira motivo de preocupação