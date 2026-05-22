Um casal morreu após um acidente registrado na quinta-feira (21) na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo. As vítimas haviam se casado há cerca de 20 dias.

Segundo as informações divulgadas, Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 anos, seguiam pela rodovia no sentido Jacutinga (MG) quando o veículo em que estavam perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou sendo atingido lateralmente por uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.

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