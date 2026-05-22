Um casal morreu após um acidente registrado na quinta-feira (21) na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo. As vítimas haviam se casado há cerca de 20 dias.
Segundo as informações divulgadas, Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 anos, seguiam pela rodovia no sentido Jacutinga (MG) quando o veículo em que estavam perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou sendo atingido lateralmente por uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.
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Paola morreu no local do acidente. Mathias chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista da caminhonete sofreu escoriações leves. De acordo com as informações apuradas, ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
A Polícia Científica realizou perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas.
Nas redes sociais, o fotógrafo responsável pelo ensaio e pelas imagens do casamento publicou uma mensagem lamentando a morte do casal.