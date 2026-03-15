Segundo informações, a mulher teria usado o próprio vestido como espécie de “aro” improvisado durante a discussão que acabou com o marido morto.

Uma cena incomum marcou uma briga de casal que terminou em confusão e morte, com mobilização de vizinhos neste sábado (14), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O caso, que inicialmente parecia apenas mais uma briga doméstica, ganhou um detalhe curioso: em meio ao empurra-empurra e aos gritos, a mulher teria usado o vestido para enforcar e matar o homem.

A discussão aconteceu dentro da residência do casal e rapidamente ganhou a rua. Vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vitima morreu no local. A polícia atendeu a ocorrência com acionamento de peritos do Instituto de Criminalística. Após a conclusão dos trabalhos, a funerária encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal.