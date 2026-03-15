15 de março de 2026
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EM RIO DAS PEDRAS

Mulher usou o próprio vestido para enforcar e matar o marido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Plantão Notícias
O assassinato com o vestido aconteceu em Rio das Pedras.
O assassinato com o vestido aconteceu em Rio das Pedras.

Uma cena incomum marcou uma briga de casal que terminou em confusão e morte, com mobilização de vizinhos neste sábado (14), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, a mulher teria usado o próprio vestido como espécie de “aro” improvisado durante a discussão que acabou com o marido morto.

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O caso, que inicialmente parecia apenas mais uma briga doméstica, ganhou um detalhe curioso: em meio ao empurra-empurra e aos gritos, a mulher teria usado o vestido para enforcar e matar o homem.

 A discussão aconteceu dentro da residência do casal e rapidamente ganhou a rua. Vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vitima morreu no local. A polícia atendeu a ocorrência com acionamento de peritos do Instituto de Criminalística. Após a conclusão dos trabalhos, a funerária encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal.

A mulher foi conduzida pela polícia apura o plantão, onde ficou presa à disposição da justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investig

ação.

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