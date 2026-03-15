Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h15, na rua Ipiranga. A vítima acionou os policiais após o filho, tomado pela fúria, tentar invadir a residência.

Um caso grave de violência familiar foi registrado na noite deste sábado (14) em Piracicaba. Um homem foi preso após ameaçar incendiar a casa da própria mãe, no bairro Alto.

De acordo com o relato da mulher, o agressor teria quebrado telhas da casa e danificado parte do encanamento durante a tentativa de entrar no imóvel. Além da destruição, ele também teria feito ameaças graves, afirmando que colocaria fogo na residência e que poderia queimar a própria mãe.

Ainda muito abalada, a vítima confirmou aos policiais que temeu pela própria vida diante das ameaças.

Após coletarem as características físicas do suspeito, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região e localizaram o homem pouco tempo depois. Ele foi abordado e preso em flagrante sem oferecer resistência.