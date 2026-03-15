A vítima assassinada em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, neste sábado (14), foi identificada como José Nilton Pereira de Oliveira. O homem morreu após ser enforcado com um vestido durante uma briga com a companheira.

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Segundo informações, a discussão aconteceu dentro da residência do casal, chamando a atenção de vizinhos. Durante o conflito, a mulher teria utilizado o próprio vestido de forma improvisada, resultando na morte de José Nilton.