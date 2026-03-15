16 de março de 2026
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CRIME CHOCANTE

Identificado homem que morreu enforcado com vestido pela mulher

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A vítima morreu enforcada com um vestido durante uma briga do casal em Rio das Pedras.
A vítima morreu enforcada com um vestido durante uma briga do casal em Rio das Pedras.

  A vítima assassinada em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, neste sábado (14), foi identificada como José Nilton Pereira de Oliveira. O homem morreu após ser enforcado com um vestido durante uma briga com a companheira.

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Segundo informações, a discussão aconteceu dentro da residência do casal, chamando a atenção de vizinhos. Durante o conflito, a mulher teria utilizado o próprio vestido de forma improvisada, resultando na morte de José Nilton.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem não resistiu e faleceu no local. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os trabalhos de investigação, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A mulher foi detida pela polícia e permanece à disposição da Justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação.

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