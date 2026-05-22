Um adolescente de 14 anos morreu depois de ser atingido por uma cesta de basquete em uma praça pública de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (21), no Parque Zilda Arns, localizado no Residencial Veneza, e causou comoção entre moradores da cidade.

A vítima foi identificada como Felipe Aragão de Oliveira, estudante do primeiro ano do curso técnico em eletrotécnica do Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo. Segundo informações da Polícia Científica, o adolescente sofreu um traumatismo cranioencefálico após a estrutura metálica desabar sobre sua cabeça.

Estrutura teria se rompido durante partida

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Felipe jogava basquete com amigos quando a sustentação da cesta caiu repentinamente. A suspeita inicial é de que a base metálica da estrutura — feita de metalon, um tubo de aço utilizado em suportes metálicos — tenha se rompido.