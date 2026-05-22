Um adolescente de 14 anos morreu depois de ser atingido por uma cesta de basquete em uma praça pública de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (21), no Parque Zilda Arns, localizado no Residencial Veneza, e causou comoção entre moradores da cidade.
A vítima foi identificada como Felipe Aragão de Oliveira, estudante do primeiro ano do curso técnico em eletrotécnica do Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo. Segundo informações da Polícia Científica, o adolescente sofreu um traumatismo cranioencefálico após a estrutura metálica desabar sobre sua cabeça.
Estrutura teria se rompido durante partida
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Felipe jogava basquete com amigos quando a sustentação da cesta caiu repentinamente. A suspeita inicial é de que a base metálica da estrutura — feita de metalon, um tubo de aço utilizado em suportes metálicos — tenha se rompido.
Amigos que estavam no local relataram aos investigadores que o adolescente teria se pendurado no equipamento momentos antes da queda, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente pela perícia.
O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados rapidamente, porém o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
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Polícia investiga causas do acidente
A perícia técnica foi realizada poucas horas após o ocorrido. Conforme os peritos, o suporte vertical que sustentava a cesta de basquete apresentou rompimento estrutural, provocando a queda do equipamento.
O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, informou que o inquérito busca esclarecer as circunstâncias da tragédia. Segundo ele, até o momento não há indícios de crime, mas os laudos técnicos devem apontar se houve falha estrutural, desgaste do material ou falta de manutenção no equipamento público.
Escola lamenta morte de estudante
Nas redes sociais, o Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo publicou uma nota de pesar em homenagem ao adolescente. A escola manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Felipe, destacando o impacto da perda na comunidade escolar.
A Prefeitura de Rio Verde também divulgou nota lamentando o acidente e informou que aguarda a conclusão das investigações para definir possíveis medidas relacionadas à segurança dos espaços públicos.
Debate sobre manutenção de áreas públicas
A tragédia reacendeu discussões sobre a conservação de equipamentos esportivos em praças e parques públicos. Moradores da região cobraram fiscalização mais rígida e manutenção preventiva para evitar novos acidentes envolvendo estruturas metálicas em locais frequentados por crianças e adolescentes.