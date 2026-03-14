O grave acidente que terminou em morte e deixou moradores em choque na madrugada deste sábado (14), continua cercado de perguntas sem resposta. A principal delas: o que realmente causou a batida? E outra dúvida que aumenta o clima de mistério: quem era o homem que perdeu a vida no local?
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A colisão aconteceu de forma repentina e violenta. Segundo relatos de testemunhas, o impacto foi tão forte que o veículo ficou com parte dianteira muito danificada, mas, também pode ter ocorrido um mal súbito. A Guarda Civil chegou rapidamente no local e também as equipes de resgate, mas infelizmente o motorista já estava sem vida, com um rastro de sangue no asfalto.
Desde então, investigadores tentam entender o que pode ter provocado o acidente. Há várias hipóteses sendo analisadas: falha mecânica, velocidade, pista escorregadia ou até mesmo a possibilidade de o motorista ter passado mal ao volante. Até o momento, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada oficialmente.
Outro ponto que aumenta o drama da história é a identidade da vítima. O homem encontrado no veículo ainda não foi identificado oficialmente. Sem documentos claros no local, a polícia trabalha para descobrir quem ele era e se há familiares procurando por ele.
Moradores da região dizem que a cena foi assustadora. Alguns afirmaram ter ouvido um estrondo muito forte.
A polícia aguarda resultados de perícias e tenta a identificação para localizar familiares que possam reconhecer a vítima. Até lá, o caso permanece envolto em mistério.