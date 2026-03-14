O grave acidente que terminou em morte e deixou moradores em choque na madrugada deste sábado (14), continua cercado de perguntas sem resposta. A principal delas: o que realmente causou a batida? E outra dúvida que aumenta o clima de mistério: quem era o homem que perdeu a vida no local?

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A colisão aconteceu de forma repentina e violenta. Segundo relatos de testemunhas, o impacto foi tão forte que o veículo ficou com parte dianteira muito danificada, mas, também pode ter ocorrido um mal súbito. A Guarda Civil chegou rapidamente no local e também as equipes de resgate, mas infelizmente o motorista já estava sem vida, com um rastro de sangue no asfalto.