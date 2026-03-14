Um vídeo captado por câmera de segurança revela detalhes de uma briga no interior de um bar, que acabou em tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (13), no Distrito de Ártemis em Piracicaba.
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Embora tenha baleado um homem de raspão na cabeça, o autor dos disparos foi quem precisou de atendimento do SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros, após ser contido por populares enquanto atirava e agredido na sequência. O caso aconteceu na avenida Fioravante Cenedese.
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Segundo informações, após apanhar de um homem no local, um indivíduo foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum. Sem hesitar, mirou seu agressor e abriu fogo contra as pessoas na porta bar, disparando quatro vezes.
Um dos tiros atingiu de raspão a cabeça do homem de 26 anos, gerando desespero entre os presentes. Apesar do ferimento, o jovem recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Após ser contido, o atirador foi agredido por outros clientes e acabou socorrido pelo SAMU, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, sob escolta da Polícia Militar.
Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. O caso foi egistrado como tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida.