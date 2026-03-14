15 de março de 2026
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ABRIU FOGO

Vídeo mostra tentativa de homicídio em bar de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Após apanhar no bar, o homem foi no carro, pegou a arma e abriu fogo no local.
Após apanhar no bar, o homem foi no carro, pegou a arma e abriu fogo no local.

   Um vídeo captado por câmera de segurança revela detalhes de uma briga no interior de um bar, que acabou em tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (13), no Distrito de Ártemis em Piracicaba.

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Embora tenha baleado um homem de raspão na cabeça, o autor dos disparos foi quem precisou de atendimento do SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros, após ser contido por populares enquanto atirava e agredido na sequência. O caso aconteceu na avenida Fioravante Cenedese.

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Segundo informações, após apanhar de um homem no local, um indivíduo foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum. Sem hesitar, mirou seu agressor e abriu fogo contra as pessoas na porta bar, disparando quatro vezes.

Um dos tiros atingiu de raspão a cabeça do homem de 26 anos, gerando desespero entre os presentes. Apesar do ferimento, o jovem recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após ser contido, o atirador foi agredido por outros clientes e acabou socorrido pelo SAMU, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, sob escolta da Polícia Militar.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. O caso foi egistrado como tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida.

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