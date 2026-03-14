Um vídeo captado por câmera de segurança revela detalhes de uma briga no interior de um bar, que acabou em tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (13), no Distrito de Ártemis em Piracicaba.

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Embora tenha baleado um homem de raspão na cabeça, o autor dos disparos foi quem precisou de atendimento do SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros, após ser contido por populares enquanto atirava e agredido na sequência. O caso aconteceu na avenida Fioravante Cenedese.