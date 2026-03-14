15 de março de 2026
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HOMICÍDIO

VÍDEO: Mulher mata marido com vestido em Rio das Pedras

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Plantão Notícias
O assassinato aconteceu na residência do casal.
O assassinato aconteceu na residência do casal.

  Um crime brutal registrado na madrugada deste sábado (14) chocou moradores de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma mulher de aproximadamente 45 anos foi presa após matar o próprio marido dentro da casa onde o casal morava, no bairro Vitório Cezarino.

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Segundo as informações iniciais, o casal teria iniciado uma discussão durante a madrugada. Em meio à briga, a situação saiu completamente do controle. A mulher teria usado um vestido para enforcar o companheiro, que não resistiu.

De acordo com relatos apurados no local, o homem aparentemente estava embriagado no momento do desentendimento. O corpo dele foi encontrado caído no quarto da residência.

Equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas somente na manhã deste sábado. Quando os policiais chegaram ao imóvel, a vítima já estava sem vida.

O serviço de emergência foi chamado, mas apenas confirmou o óbito no local. A perícia da Polícia Científica do Estado de São Paulo realizou os trabalhos técnicos para esclarecer as circunstâncias do crime.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Piracicaba.

A mulher foi presa em flagrante por homicídio e levada ao plantão policial. O caso agora será investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Moradores da região ficaram assustados com a violência do caso, que aconteceu dentro da própria casa do casal e terminou de forma trágica.

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