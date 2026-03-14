Segundo as informações iniciais, o casal teria iniciado uma discussão durante a madrugada. Em meio à briga, a situação saiu completamente do controle. A mulher teria usado um vestido para enforcar o companheiro, que não resistiu.

Um crime brutal registrado na madrugada deste sábado (14) chocou moradores de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma mulher de aproximadamente 45 anos foi presa após matar o próprio marido dentro da casa onde o casal morava, no bairro Vitório Cezarino.

De acordo com relatos apurados no local, o homem aparentemente estava embriagado no momento do desentendimento. O corpo dele foi encontrado caído no quarto da residência.

Equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas somente na manhã deste sábado. Quando os policiais chegaram ao imóvel, a vítima já estava sem vida.

O serviço de emergência foi chamado, mas apenas confirmou o óbito no local. A perícia da Polícia Científica do Estado de São Paulo realizou os trabalhos técnicos para esclarecer as circunstâncias do crime.