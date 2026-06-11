Um paciente chegou na UPA Vila Sônia, em Piracicaba, na segunda-feira (8), com paralisia facial, dor no rosto, olho, ouvido, na cabeça e até na barriga, foi medicado, mas saiu com a receita mais estranha do ano: além dos medicamentos, estava escrito “Igreja” nas recomendações.
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A família do não entendeu, fotografou o receituário e colocou nas redes sociais. O assunto viralizou e os internautas questionaram se o médico virou pastor ou padre.
O caso repercutiu e a Prefeitura está apurando os detalhes.