11 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Prescrição de 'igreja' em receita médica de UPA é apurada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1 e redes sociais
Familiares estranharam e receita do paciente na UPA.
Familiares estranharam e receita do paciente na UPA.

  Um paciente chegou na UPA Vila Sônia, em Piracicaba, na segunda-feira (8), com paralisia facial, dor no rosto, olho, ouvido, na cabeça e até na barriga, foi medicado, mas saiu com a receita mais estranha do ano: além dos medicamentos, estava escrito “Igreja” nas recomendações.

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A família do não entendeu, fotografou o receituário e colocou nas redes sociais. O assunto viralizou e os internautas questionaram se o médico virou pastor ou padre.

O caso repercutiu e a Prefeitura está apurando os detalhes.

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