O ex-vereador e pastor Joel de Faria morreu aos 67 anos em Piracicaba, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

O velório será realizado nesta sexta-feira (12), das 9h às 14h, na sala Safira do Memorial Metropolitano. Uma cerimônia de homenagem está marcada para as 14h15, no mesmo local.

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