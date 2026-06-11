O ex-vereador e pastor Joel de Faria morreu aos 67 anos em Piracicaba, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.
O velório será realizado nesta sexta-feira (12), das 9h às 14h, na sala Safira do Memorial Metropolitano. Uma cerimônia de homenagem está marcada para as 14h15, no mesmo local.
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Nascido em Santa Maria da Serra, em 14 de junho de 1958, Faria completaria 68 anos no próximo domingo.
Atuação na Câmara
Filiado ao PDT, Joel de Faria assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Piracicaba em 2010, como primeiro suplente. Ele ocupou o cargo por 30 dias, durante licença do então vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior (PDT) para tratar de assuntos particulares. Na eleição municipal anterior, havia obtido 3.287 votos.
Na época da transmissão do cargo, Ary Pedroso afirmou confiar na capacidade e competência técnica do suplente para dar continuidade aos trabalhos legislativos.
Projetos
Durante o mandato, Faria propôs a concessão do título de “Cidadão Piracicabano” ao então deputado estadual eleito, pastor Dilmo dos Santos.
Também foi idealizador do projeto “Programa Tolerância Zero”, com foco no acolhimento e atendimento especializado a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.
O ex-vereador também atuava como pastor.