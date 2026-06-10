A Prefeitura de Piracicaba iniciou a instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, localizada na região da Rua do Porto. A intervenção integra as obras de remodelação do espaço esportivo e de lazer, executadas por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.

Segundo a administração municipal, o fechamento do local tem como objetivo ampliar o controle de acesso e contribuir para a utilização adequada do espaço pelos frequentadores.

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