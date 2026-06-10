A Prefeitura de Piracicaba iniciou a instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, localizada na região da Rua do Porto. A intervenção integra as obras de remodelação do espaço esportivo e de lazer, executadas por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.
Segundo a administração municipal, o fechamento do local tem como objetivo ampliar o controle de acesso e contribuir para a utilização adequada do espaço pelos frequentadores.
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Os trabalhos começaram após a implantação do canteiro de obras, demarcação do terreno, limpeza da área, retirada dos alambrados das quadras e construção de muretas. Nesta etapa, está sendo realizado o fechamento com gradil eletrofundido. Paralelamente, também tiveram início os serviços de escavação e drenagem destinados à construção de quadras de areia.
O projeto prevê ainda a implantação de uma pista de caminhada com piso apropriado, construção de um novo estacionamento e readequação das quadras existentes.
De acordo com a Prefeitura, a remodelação inclui a renovação das redes elétrica, hidráulica, de esgoto e de águas pluviais. Também está prevista a instalação de iluminação em LED na pista de caminhada, quadras, campo e ciclofaixa.
O espaço receberá novos equipamentos urbanos, como bancos, lixeiras e postes de iluminação, além de serviços de limpeza e preparação das áreas que serão contempladas pela obra.
Em nota, o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, afirmou que a intervenção busca adequar a Área de Lazer do Trabalhador para atividades esportivas, recreativas e de uso pela população.
O investimento total é de R$ 4,88 milhões, com recursos provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Gilberto Nascimento e Kim Kataguiri, além de verbas do Tesouro Municipal.
A previsão da Prefeitura é concluir as obras em janeiro de 2027.