15 de março de 2026
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EM PIRACICABA

Motorista morre em pancada contra leitor facial de condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Plantão Notícia
Com o impacto da batida, o motorista morreu no local.
Com o impacto da batida, o motorista morreu no local.

  Uma cena forte marcou a madrugada deste sábado (14) em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro após um violento acidente na avenida Laranjal Paulista, na região do bairro Campestre.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal de Piracicaba foi acionada depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência recebeu um chamado urgente para atender um acidente de trânsito com vítima.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um Honda Civic cinza destruído, que havia batido com força contra a estrutura de proteção do leitor facial do condomínio Parque Campestre I. Dentro do veículo estava o motorista, já sem vida.

Uma equipe do SAMU ainda foi até o endereço, mas o médico apenas confirmou o óbito ali mesmo, dentro do carro. Até o momento do registro da ocorrência, a vítima ainda não havia sido oficialmente identificada, o que aumenta o mistério em torno do caso.

A perícia técnica foi acionada para analisar o cenário da batida e tentar descobrir o que realmente aconteceu naquela madrugada.

O corpo foi retirado do veículo e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Piracicaba para exames que devem ajudar na identificação.

O caso foi registrado como morte suspeita e acidente de trânsito e será investigado pela Polícia Civil.

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