Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal de Piracicaba foi acionada depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência recebeu um chamado urgente para atender um acidente de trânsito com vítima.

Uma cena forte marcou a madrugada deste sábado (14) em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro após um violento acidente na avenida Laranjal Paulista, na região do bairro Campestre.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um Honda Civic cinza destruído, que havia batido com força contra a estrutura de proteção do leitor facial do condomínio Parque Campestre I. Dentro do veículo estava o motorista, já sem vida.

Uma equipe do SAMU ainda foi até o endereço, mas o médico apenas confirmou o óbito ali mesmo, dentro do carro. Até o momento do registro da ocorrência, a vítima ainda não havia sido oficialmente identificada, o que aumenta o mistério em torno do caso.

A perícia técnica foi acionada para analisar o cenário da batida e tentar descobrir o que realmente aconteceu naquela madrugada.