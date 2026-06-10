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TRADIÇÃO SERTANEJA

Festa do Peão de Piracicaba está chegando; Veja a programação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Frei Gilson, um dos religiosos mais populares do país, é destaque na programação da Festa do Peão de Piracicaba.
Frei Gilson, um dos religiosos mais populares do país, é destaque na programação da Festa do Peão de Piracicaba.

A contagem regressiva já começou. Entre os dias 11 e 22 de agosto, a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba promete transformar a Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200) em um dos principais pontos de encontro da região, reunindo música, tradição sertaneja e competições esportivas em uma programação que deve atrair milhares de pessoas.

Além das atrações confirmadas, os assinantes do Jornal de Piracicaba e seus dependentes contam com um benefício especial: meia-entrada no setor pista. Os ingressos já estão sendo vendidos pela internet, permitindo que o público garanta presença antecipadamente nos dias mais aguardados do evento.

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Shows para todos os gostos

A abertura da festa acontece em 11 de agosto com o show de Frei Gilson, um dos nomes mais populares do cenário religioso brasileiro. Nesta data, a entrada para o setor pista será gratuita mediante a doação de itens solidários, como fraldas geriátricas, feijão, óleo e lenços umedecidos.

A programação segue em 14 de agosto com Natanzinho Lima e Vini Drumond. No dia 15, o público poderá acompanhar a apresentação de Gusttavo Lima, ao lado da cantora Elis Justi. Já nos dias 21 e 22 de agosto, sobem ao palco Pedro Sampaio, Ícaro & Gilmar, Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca, encerrando a edição com uma sequência de atrações de destaque nacional.

Rodeio e estrutura completa

Além dos shows, a Festa do Peão mantém a tradição das competições que fazem parte da história do evento. Estão confirmadas as montarias em touros e cavalos, a prova dos três tambores e o Team Penning, com disputas válidas pela Copa Rozeta.

O recinto contará com uma estrutura de 70 mil metros quadrados, incluindo praça de alimentação, arquibancadas, estacionamento, Arena Vip, Front Stage, Camarote Corporativo e palcos alternativos. A organização também anunciou reforço na segurança, com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas, equipes de segurança privada e monitoramento por câmeras em toda a área do evento.

Programação de shows

  • 11/08 – Frei Gilson 
  • 14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond
  • 15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi
  • 21/08 – Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar
  • 22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

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