Além das atrações confirmadas, os assinantes do Jornal de Piracicaba e seus dependentes contam com um benefício especial: meia-entrada no setor pista. Os ingressos já estão sendo vendidos pela internet , permitindo que o público garanta presença antecipadamente nos dias mais aguardados do evento.

A contagem regressiva já começou. Entre os dias 11 e 22 de agosto, a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba promete transformar a Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200) em um dos principais pontos de encontro da região, reunindo música, tradição sertaneja e competições esportivas em uma programação que deve atrair milhares de pessoas.

A abertura da festa acontece em 11 de agosto com o show de Frei Gilson, um dos nomes mais populares do cenário religioso brasileiro. Nesta data, a entrada para o setor pista será gratuita mediante a doação de itens solidários, como fraldas geriátricas, feijão, óleo e lenços umedecidos.

A programação segue em 14 de agosto com Natanzinho Lima e Vini Drumond. No dia 15, o público poderá acompanhar a apresentação de Gusttavo Lima, ao lado da cantora Elis Justi. Já nos dias 21 e 22 de agosto, sobem ao palco Pedro Sampaio, Ícaro & Gilmar, Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca, encerrando a edição com uma sequência de atrações de destaque nacional.

Rodeio e estrutura completa

Além dos shows, a Festa do Peão mantém a tradição das competições que fazem parte da história do evento. Estão confirmadas as montarias em touros e cavalos, a prova dos três tambores e o Team Penning, com disputas válidas pela Copa Rozeta.