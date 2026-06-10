O comércio de Piracicaba terá horário especial de funcionamento no próximo sábado (13), feriado municipal de Santo Antônio. As lojas de rua localizadas no Centro e nos principais corredores comerciais dos bairros estarão abertas das 9h às 16h, oferecendo mais uma oportunidade para os consumidores realizarem compras durante o fim de semana prolongado.
A data reúne fatores que devem impulsionar o movimento no varejo local. Além das compras relacionadas ao Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira (12), o feriado coincide com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 19h, permitindo que consumidores aproveitem o período da manhã e da tarde para ir às lojas antes do início do jogo.
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Além das lojas de rua, o Shopping Piracicaba também funcionará no feriado, com atendimento das 10h às 18h. O empreendimento mantém programação especial para atender consumidores que preferem realizar compras em ambiente fechado e com opções de lazer e alimentação.
Já os supermercados seguirão escalas próprias de funcionamento. Os horários poderão variar conforme a rede e a unidade, por isso a orientação é que os consumidores consultem previamente os canais oficiais de cada estabelecimento antes de se deslocarem.
Regras para abertura em feriados
A abertura das lojas durante feriados é permitida por meio de acordo firmado entre o Sincomércio Piracicaba, que representa os empresários do setor varejista, e o Sincomerciários de Piracicaba, entidade que representa os trabalhadores do comércio.
Para aderir ao funcionamento especial, as empresas devem cumprir as exigências previstas na legislação federal e nas regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Entre as exigências está a solicitação de autorização específica por meio da plataforma SindMais, disponível no portal do sindicato patronal.
O objetivo é garantir que a abertura ocorra dentro das normas trabalhistas vigentes, assegurando os direitos dos funcionários e a regularidade das operações comerciais durante o feriado.
Horário estendido para o Dia dos Namorados
A programação especial do comércio começa antes mesmo do feriado. Na quinta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, as lojas dos corredores comerciais de Piracicaba terão horário ampliado de atendimento, permanecendo abertas até as 22h.
A medida busca oferecer mais comodidade aos consumidores que costumam deixar a compra dos presentes para os últimos dias. O horário estendido também deve beneficiar quem trabalha durante o expediente comercial tradicional e encontra dificuldade para realizar compras ao longo do dia.
No Shopping Piracicaba, o funcionamento na véspera da data comemorativa seguirá normalmente, das 10h às 22h.
O calendário da Copa do Mundo de 2026 também poderá impactar o funcionamento do comércio nas datas dos jogos da Seleção Brasileira. As regras para abertura, fechamento e eventuais adequações de horário estão previstas em aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho firmado pelas entidades representativas do setor.
Os comerciantes e consumidores podem consultar as orientações completas nos canais oficiais do Sincomércio Piracicaba. Em caso de dúvidas, o sindicato disponibiliza atendimento pelo telefone (19) 3422-0808.