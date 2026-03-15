A briga que aconteceu no interior do bar no Distrito de Ártemis, em Piracicaba, na noite desta sexta-feira (13), terminou de forma dramática, mas, graças à ação heroica de um homem presente no local não teve um desfecho trágico.

Segundo relatos, durante a confusão, um indivíduo que apanhou foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum, disparando contra as pessoas na porta do bar.

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