A briga que aconteceu no interior do bar no Distrito de Ártemis, em Piracicaba, na noite desta sexta-feira (13), terminou de forma dramática, mas, graças à ação heroica de um homem presente no local não teve um desfecho trágico.
Segundo relatos, durante a confusão, um indivíduo que apanhou foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum, disparando contra as pessoas na porta do bar.
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Foram quatro tiros, e um dos disparos atingiu de raspão a cabeça de um jovem de 26 anos, gerando pânico entre os clientes. Apesar do ferimento, ele recusou atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Foi nesse momento que a coragem de um dos presentes se destacou. Um homem conseguiu conter o atirador, segurando-o até que outros clientes ajudassem a imobilizá-lo, evitando que novas vítimas fossem atingidas. A ação rápida e decisiva do herói local impediu que a situação se transformasse em uma tragédia ainda maior.
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Após ser contido, o autor dos disparos acabou agredido por outros presentes e precisou de atendimento médico, sendo socorrido pelo SAMU e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, sob escolta da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Depois de receber atendimento, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e a arma utilizada foi apreendida.
Graças à coragem e iniciativa do morador presente no bar, a ocorrência que poderia ter terminado em tragédia foi evitada.