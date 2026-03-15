Um episódio de violência assustou moradores de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na tarde deste sábado (14). Um homem foi preso poucos minutos após esfaquear outro indivíduo no bairro Vila Camargo, em uma ação rápida da Polícia Militar.

LEIA MAIS

Segundo informações iniciais, a vítima foi encontrada caída e sangrando na rua, logo após o ataque, gerando tensão entre moradores da região. Testemunhas acionaram imediatamente a polícia.