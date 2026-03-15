Um episódio de violência assustou moradores de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na tarde deste sábado (14). Um homem foi preso poucos minutos após esfaquear outro indivíduo no bairro Vila Camargo, em uma ação rápida da Polícia Militar.
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Segundo informações iniciais, a vítima foi encontrada caída e sangrando na rua, logo após o ataque, gerando tensão entre moradores da região. Testemunhas acionaram imediatamente a polícia.
Com base nas informações repassadas, equipes da 5ª Companhia da PM iniciaram buscas intensas pela região e conseguiram localizar o suspeito em cerca de 30 minutos, efetuando a prisão antes que ele conseguisse fugir.
A vítima recebeu atendimento após o ataque, enquanto o agressor foi detido e encaminhado para os procedimentos policiais.
As motivações do crime ainda são desconhecidas. O caso agora será investigado para determinar como começou a discussão que terminou no ataque brutal a facadas.