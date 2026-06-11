Segundo a Prefeitura, a ação ocorreu sem determinação judicial, notificação formal ou qualquer documento que justificasse a interrupção dos serviços. O Executivo classificou o episódio como uma tentativa de impedir o andamento de uma obra pública considerada estratégica para o município e ressaltou que todas as etapas do projeto seguem amparadas pela legislação vigente.

Uma fiscalização realizada durante as obras de remodelação da Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, em Piracicaba, provocou um embate entre a Prefeitura e o mandato coletivo da vereadora Silvia Morales. Em nota divulgada nesta quinta-feira (11), a administração municipal afirmou que representantes do gabinete da parlamentar estiveram no local e teriam provocado a paralisação dos trabalhos durante a execução da intervenção.

Na nota oficial, a Prefeitura repudiou a atuação que, segundo o Executivo, resultou na paralisação temporária da obra. A administração afirma que a remodelação da Área do Trabalhador possui todas as autorizações e licenças exigidas pelos órgãos competentes e que não existe qualquer impedimento legal para a continuidade dos serviços.

De acordo com o comunicado, a etapa atualmente executada consiste na implantação do alicerce para instalação de um gradil. A Prefeitura sustenta que a intervenção não provoca impactos ambientais e não prevê a supressão de árvores existentes no local. O texto também reforça que a obra vem sendo acompanhada pelos setores técnicos responsáveis e segue os parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes.

A administração municipal destacou ainda que a revitalização da Área do Trabalhador integra um dos maiores investimentos recentes da cidade em esporte, lazer e qualidade de vida. O projeto prevê a modernização completa do espaço, com investimento estimado em R$ 4,88 milhões.