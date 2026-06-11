A contagem regressiva já começou para uma das celebrações mais tradicionais de Piracicaba. Nos dias 27 e 28 de junho, o distrito de Tupi recebe a 91ª edição da Festa de São João do Tupi, evento que une religiosidade, gastronomia típica e atrações culturais em uma programação voltada para toda a família.
Realizada desde 1934, a festa é considerada uma das mais tradicionais do interior paulista. Com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Piracicaba, a expectativa da organização é receber aproximadamente 40 mil pessoas durante os dois dias de atividades na Paróquia São José de Tupi.
Ao longo de mais de 9 décadas, a celebração se consolidou como um importante ponto de encontro para moradores de Piracicaba e visitantes de cidades da região. A combinação entre manifestações religiosas, comidas típicas e apresentações musicais faz da festa um dos eventos mais aguardados do calendário junino local.
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Dois dias de celebração e comidas típicas
A programação começa no sábado (27), a partir das 11h, com a abertura das barracas e o almoço no Salão Paroquial. Entre os pratos oferecidos estarão cuscuz, quarto de leitoa, porções de leitoa assada, frango inteiro assado e frango a passarinho. Às 16h, o palco recebe apresentações musicais, enquanto a Santa Missa com bênção de São João está marcada para as 18h.
No domingo (28), as atividades têm início às 9h com a celebração religiosa. A partir das 11h, o público poderá aproveitar novamente as opções gastronômicas e as barracas da festa. As atrações musicais retornam às 16h, e o encerramento acontece às 18h com o tradicional levantamento do mastro, acendimento da fogueira e queima de fogos.
Além das refeições servidas no salão paroquial, os visitantes encontrarão diversas barracas com comidas e bebidas típicas, reforçando o clima das tradicionais festas juninas. A expectativa é de grande movimentação durante todo o fim de semana, especialmente nos horários das apresentações e dos momentos religiosos.
Tradição que atravessa gerações
Mais do que um evento religioso, a Festa de São João do Tupi representa um importante símbolo cultural para Piracicaba. Todos os anos, dezenas de voluntários se mobilizam para manter viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece o sentimento de comunidade entre moradores e visitantes.
A celebração homenageia São João Batista, uma das figuras mais importantes do cristianismo e conhecido por ter batizado Jesus Cristo no Rio Jordão. A data dedicada ao santo é celebrada em 24 de junho e inspira festividades populares em diversas regiões do Brasil, reunindo elementos religiosos e culturais que permanecem vivos ao longo dos séculos.
Em Tupi, essa tradição ganha características próprias, preservadas pela comunidade local desde a década de 1930. O resultado é uma festa que une devoção, convivência e memória afetiva, atraindo públicos de diferentes idades e mantendo seu lugar entre os eventos mais emblemáticos de Piracicaba.