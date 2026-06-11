A contagem regressiva já começou para uma das celebrações mais tradicionais de Piracicaba. Nos dias 27 e 28 de junho, o distrito de Tupi recebe a 91ª edição da Festa de São João do Tupi, evento que une religiosidade, gastronomia típica e atrações culturais em uma programação voltada para toda a família.

Realizada desde 1934, a festa é considerada uma das mais tradicionais do interior paulista. Com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Piracicaba, a expectativa da organização é receber aproximadamente 40 mil pessoas durante os dois dias de atividades na Paróquia São José de Tupi.

Ao longo de mais de 9 décadas, a celebração se consolidou como um importante ponto de encontro para moradores de Piracicaba e visitantes de cidades da região. A combinação entre manifestações religiosas, comidas típicas e apresentações musicais faz da festa um dos eventos mais aguardados do calendário junino local.