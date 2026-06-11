11 de junho de 2026
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Festival de orquídeas a 1h de Piracicaba começa nesta sexta (12)

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
A cidade de Valinhos recebe neste fim de semana um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por jardinagem e paisagismo.
A cidade de Valinhos recebe neste fim de semana um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por jardinagem e paisagismo.

A cidade de Valinhos recebe neste fim de semana um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por jardinagem e paisagismo. A 18ª Exposição Nacional de Orquídeas começa nesta sexta-feira (12) e promete reunir cerca de mil exemplares da flor, além de atrações voltadas para toda a família. A programação acontece no Parque Monsenhor Bruno Nardini, com entrada e estacionamento gratuitos.

Milhares de mudas estarão à venda

Além da mostra de orquídeas, o público terá a oportunidade de adquirir aproximadamente 6 mil mudas comercializadas diretamente por produtores. Estarão disponíveis espécies nacionais e importadas, atendendo desde colecionadores experientes até quem deseja iniciar o cultivo da planta.

Também poderão ser encontrados diversos produtos relacionados ao cultivo, como vasos, cachepôs, substratos, adubos e acessórios para jardinagem, ampliando as opções para os visitantes.

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Evento segue durante todo o fim de semana

A exposição estará aberta ao público na sexta-feira e no sábado, das 9h às 18h. Já no domingo, o funcionamento acontece das 9h às 16h. O acesso será realizado pelo Portão 7 do Parque Monsenhor Bruno Nardini, tradicional espaço que abriga a Festa do Figo.

Os visitantes poderão conhecer de perto o ambiente do orquidário, observando diferentes espécies e variedades cultivadas por produtores especializados.

Palestras gratuitas para os visitantes

Quem deseja aprender mais sobre o universo das orquídeas poderá participar de palestras gratuitas oferecidas durante o evento. As inscrições serão realizadas no próprio local.

Programação das palestras

Sábado (13)

  • 11h
  • 15h

Domingo (14)

  • 11h

Gastronomia e artesanato completam a programação

No sábado, o festival contará ainda com praça de alimentação e espaço dedicado à comercialização de produtos artesanais, oferecendo mais opções de lazer para quem pretende passar o dia no evento.

A expectativa dos organizadores é receber visitantes de diversas cidades da região, consolidando a exposição como uma das principais referências do setor de flores e orquídeas do interior paulista.

Serviço

18ª Exposição Nacional de Orquídeas de Valinhos

  • Data: de 12 a 14 de junho
  • Horários: sexta e sábado, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 16h
  • Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini (Recinto da Festa do Figo)
  • Endereço: Rua Dom João VI, nº 82, Parque Planalto, Valinhos (SP)
  • Entrada: gratuita
  • Estacionamento: gratuito
  • Acesso: Portão 7

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