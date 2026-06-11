A cidade de Valinhos recebe neste fim de semana um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por jardinagem e paisagismo. A 18ª Exposição Nacional de Orquídeas começa nesta sexta-feira (12) e promete reunir cerca de mil exemplares da flor, além de atrações voltadas para toda a família. A programação acontece no Parque Monsenhor Bruno Nardini, com entrada e estacionamento gratuitos.

Milhares de mudas estarão à venda

Além da mostra de orquídeas, o público terá a oportunidade de adquirir aproximadamente 6 mil mudas comercializadas diretamente por produtores. Estarão disponíveis espécies nacionais e importadas, atendendo desde colecionadores experientes até quem deseja iniciar o cultivo da planta.

Também poderão ser encontrados diversos produtos relacionados ao cultivo, como vasos, cachepôs, substratos, adubos e acessórios para jardinagem, ampliando as opções para os visitantes.