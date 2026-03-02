02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ATÉ QUE ENFIM

Finalmente! Capivara com cinta presa ao corpo é capturada

Por Da Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Animal estava há mais de um mês com uma espécie de cinta presa ao corpo
Animal estava há mais de um mês com uma espécie de cinta presa ao corpo

A capivara que estava com um artefato preso ao corpo foi finalmente capturada na noite desta segunda-feira (2), em Piracicaba.

A captura ocorreu no bairro Nova Piracicaba, próximo aà Avenida Cruzeiro do Sul, e reuniu um grande grupo de apoiadores: bombeiros, veterinários e moradores da região.

Mesmo monitorada e cercada, o animal, arisco, tentou fugir, mas acabou imobilizado. Houve comemoração ao final do trabalho, devido ao êxito.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Histórico de tentiva de captura

Há pelo menos um mês, o a capivara seguia monitorada diariamente por equipes técnicas da Prefeitura de Piracicaba. O acompanhamento foi realizado para que o manejo ocorresse com segurança.

A Divisão de Proteção Animal preparou uma área de manejo e contenção em local específico – próximo de onde a capivara já frequentava – para possibilitar captura e posterior a retirada do objeto.

Segundo informações apuradas pelo JP, a cinta presa ao corpo da capivara foi retirada, ela foi medicada com antibióticos e seguirá em observação pela Prefeitura.

VEJA VÍDEO DA CAPTURA!

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários