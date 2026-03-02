A capivara que estava com um artefato preso ao corpo foi finalmente capturada na noite desta segunda-feira (2), em Piracicaba.
A captura ocorreu no bairro Nova Piracicaba, próximo aà Avenida Cruzeiro do Sul, e reuniu um grande grupo de apoiadores: bombeiros, veterinários e moradores da região.
Mesmo monitorada e cercada, o animal, arisco, tentou fugir, mas acabou imobilizado. Houve comemoração ao final do trabalho, devido ao êxito.
Histórico de tentiva de captura
Há pelo menos um mês, o a capivara seguia monitorada diariamente por equipes técnicas da Prefeitura de Piracicaba. O acompanhamento foi realizado para que o manejo ocorresse com segurança.
A Divisão de Proteção Animal preparou uma área de manejo e contenção em local específico – próximo de onde a capivara já frequentava – para possibilitar captura e posterior a retirada do objeto.
Segundo informações apuradas pelo JP, a cinta presa ao corpo da capivara foi retirada, ela foi medicada com antibióticos e seguirá em observação pela Prefeitura.
