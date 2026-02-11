O animal já foi avistado nas imediações da avenida Cruzeiro do Sul, mas não permanece no mesmo ponto por muito tempo. Como a espécie vive em grupo e possui ampla mobilidade, a capivara muda constantemente de local, o que dificulta a abordagem e exige acompanhamento diário das equipes.

A capivara que está com um fio enroscado na barriga continua sendo procurada pela Prefeitura de Piracicaba. Desde o dia 29 de janeiro, equipes da Divisão de Proteção Animal realizam monitoramento frequente na tentativa de capturar o animal e retirar o objeto com segurança.

De acordo com o veterinário e gerente da Divisão, Mauricio Etechebere, a principal dificuldade é o comportamento arredio do animal. Ao perceber a aproximação, ela foge rapidamente e busca refúgio no rio, que fica a menos de 1,5 metro do local onde costuma ser vista.

A proximidade com a água também impede a sedação, já que o procedimento poderia colocar a capivara em risco. O uso de armadilhas, por sua vez, depende de autorização de órgãos ambientais, como o Ibama, o que inviabiliza a aplicação imediata desse método.

Apesar dos obstáculos, a Prefeitura reforça que as buscas continuam e que a prioridade é garantir o bem-estar do animal. A orientação é para que moradores que avistarem a capivara entrem em contato com a Divisão de Proteção Animal, ajudando no monitoramento e no planejamento da captura.