A Prefeitura de Piracicaba mantém uma força-tarefa para localizar e resgatar a capivara que aparece com um fio enroscado na região da barriga. O animal é monitorado desde 29 de janeiro por equipes da Divisão de Proteção Animal, que tentam realizar a captura de forma segura para retirada do objeto.

A mobilização envolve acompanhamento diário e estratégias de contenção planejadas para reduzir o estresse do animal.

Monitoramento constante desde janeiro

A capivara já foi vista nas proximidades da avenida Cruzeiro do Sul, mas não permanece no mesmo ponto por muito tempo. A espécie vive em grupo e possui ampla mobilidade, o que dificulta a abordagem.