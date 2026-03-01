A morte de Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos, em abril de 2025 durante uma abordagem policial, deixou marcas profundas na vida de sua família. Quase um ano após a tragédia, o medo domina a rotina da esposa e dos parentes, especialmente depois da recente soltura pela justiça, dos policiais envolvidos no caso. A sensação de insegurança se tornou parte do dia a dia.

A esposa do servente de pedreiro Gabriel enfrenta sozinha a criação das três crianças, lidando com a responsabilidade de manter a casa, garantir alimentação e dar estabilidade emocional enquanto o trauma da perda permanece. Cada movimento na rua, cada viatura policial, serve como lembrete da violência que levou o marido. O medo constante impede a família de dormir tranquila, e mesmo dentro do lar, a tensão é palpável. O impacto da morte vai além do emocional.