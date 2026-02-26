A capivara que foi vista com um artefato preso ao corpo em Piracicaba continua sendo monitorada diariamente por equipes técnicas da Prefeitura. Apesar do acompanhamento constante, o animal ainda não foi capturado para a retirada do objeto.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, por meio da Divisão de Proteção Animal, o manejo exige planejamento criterioso por se tratar de um animal silvestre de vida livre. A fêmea integra um pequeno grupo familiar e, de acordo com o órgão, a prioridade é garantir que a intervenção ocorra sem estresse ou risco.

Como parte da estratégia, áreas consideradas estratégicas (cujos locais não são divulgados por segurança) foram cercadas. São pontos onde a capivara costuma permanecer durante a madrugada e que podem permitir uma contenção adequada.