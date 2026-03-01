Com aporte estimado em R$ 2 bilhões, o Cacau Park, complexo temático idealizado pela Cacau Show, avança em ritmo acelerado na cidade de Itu, há 80 km de Piracicaba, e já movimenta o setor de entretenimento no país. O empreendimento promete reunir 70 atrações e 52 brinquedos, além de três hotéis e uma fábrica de chocolate integrada ao circuito turístico, consolidando-se como um dos maiores projetos privados do segmento no Brasil.

A expectativa da companhia é abrir os portões ao público a partir de dezembro de 2027. Até lá, as obras seguem em diferentes frentes, incluindo infraestrutura, montagem de equipamentos e finalização de áreas temáticas. Segundo a empresa, sete brinquedos já foram instalados dentro do planejamento total do parque.

