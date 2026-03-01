Com aporte estimado em R$ 2 bilhões, o Cacau Park, complexo temático idealizado pela Cacau Show, avança em ritmo acelerado na cidade de Itu, há 80 km de Piracicaba, e já movimenta o setor de entretenimento no país. O empreendimento promete reunir 70 atrações e 52 brinquedos, além de três hotéis e uma fábrica de chocolate integrada ao circuito turístico, consolidando-se como um dos maiores projetos privados do segmento no Brasil.
A expectativa da companhia é abrir os portões ao público a partir de dezembro de 2027. Até lá, as obras seguem em diferentes frentes, incluindo infraestrutura, montagem de equipamentos e finalização de áreas temáticas. Segundo a empresa, sete brinquedos já foram instalados dentro do planejamento total do parque.
A estrutura do Cacau Park vai além dos brinquedos tradicionais. O complexo contará com desfiles temáticos, espetáculos teatrais, experiências imersivas, espaços de convivência e ampla oferta gastronômica. A proposta é criar um ambiente que combine entretenimento, turismo e indústria, com a presença de uma fábrica de chocolate integrada à visitação, reforçando a identidade da marca.
Nas redes sociais, o fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, conhecido como Alê, tem divulgado atualizações frequentes das obras. Um dos destaques é a montanha-russa que, segundo a companhia, será a maior da América Latina. A estrutura já teve todos os trilhos instalados e agora entra na etapa de implementação do sistema elétrico e testes operacionais.
Infraestrutura e geração de empregos
O projeto prevê ainda a construção de três hotéis dentro do complexo, ampliando o potencial turístico da região e incentivando a permanência dos visitantes por mais de um dia. A estimativa é que o empreendimento gere cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, impactando significativamente a economia local.
Além da geração de postos de trabalho, o parque é apresentado pela empresa como uma estratégia para ampliar o acesso ao entretenimento de grande porte no Brasil. De acordo com o CEO, o objetivo é preencher uma lacuna histórica do setor no país, oferecendo uma experiência temática de padrão internacional em território nacional.
Estratégia de crescimento até 2030
O Cacau Park ocupa papel central no plano de expansão da companhia até 2030. O projeto integra um conjunto de iniciativas que inclui o fortalecimento da rede de lojas, a ampliação da capacidade industrial e a consolidação da marca no mercado brasileiro.
Com obras em estágio avançado e investimentos robustos, o complexo desponta como um dos mais ambiciosos empreendimentos do setor de parques temáticos na América Latina. A dúvida que permanece é quando, de fato, o público poderá atravessar os portões e conhecer de perto a estrutura que promete redefinir o entretenimento no país a partir de dezembro de 2027.