De acordo com moradores, a situação já foi observada há algum tempo, o que gerou preocupação quanto ao estado do animal e à possibilidade de agravamento do quadro. A capivara circula próxima à via, área com fluxo constante de veículos, o que também levanta alertas sobre riscos tanto para o animal quanto para motoristas e pedestres.

Uma capivara foi avistada na Avenida Cruzeiro do Sul, em Piracicaba, e está precisando de ajuda. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar um fio enroscado na região da barriga do animal, o que pode comprometer sua locomoção.

Ainda segundo relatos, pedidos de apoio foram feitos aos órgãos responsáveis para que seja realizada uma avaliação e, se necessário, o resgate da capivara. O procedimento deve ser conduzido por equipes especializadas, conforme protocolos de manejo de animais silvestres.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura do município para prestar esclarecimentos sobre as providências que serão adotadas em relação ao caso e sobre a possibilidade de resgate do animal. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Divisão de Proteção Animal, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informa que está ciente do problema e que colocou equipes que realizam varredura em pontos onde se concentram os bandos de capivaras em busca do animal para a retirada de artefato amarrado em seu corpo. O animal foi avistado na região da avenida Cruzeiro do Sul.

O trabalho de localização não é fácil, dessa forma, pede ajuda da população. Quem avistar o animal pode enviar mensagem via WhatsApp para a Divisão de Proteção Animal, de segunda a sexta, das 7h às 15h, nos telefones 3434-3888 / 3427-2721, ou para o Pelotão Ambiental, no telefone 3422-0200, em outros dias e horários. É importante que, se possível, a pessoa permaneça no local, mantendo distância segura, observando o animal, até que a ajuda chegue".