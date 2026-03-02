Essas câmeras utilizam Redes Neurais Convolucionais treinadas com milhões de imagens para reconhecer padrões específicos, como o uso de telefone celular ao volante ou a ausência do cinto de segurança. Sensores infravermelhos e filtros ópticos permitem captar imagens mesmo com reflexo no para-brisa ou em condições de baixa luminosidade. Em frações de segundo, o sistema analisa simultaneamente diversos pontos, como posição das mãos do motorista, presença de objetos eletrônicos próximos ao rosto e uso correto do cinto por condutor e passageiros.

A fiscalização de trânsito vive uma nova fase com a adoção de câmeras equipadas com inteligência artificial (IA), capazes de identificar infrações em tempo real e ampliar o monitoramento nas vias urbanas. Diferentemente dos radares tradicionais, que se limitavam à medição de velocidade ou ao registro de avanço de sinal vermelho, os novos sistemas funcionam como “olhos digitais”, interpretando comportamentos dentro e fora dos veículos por meio de visão computacional e algoritmos de aprendizado profundo.

Grande parte do processamento ocorre no próprio equipamento, por meio do chamado edge computing, o que possibilita análise local da infração e envio apenas dos dados relevantes à central. Isso torna o sistema mais ágil e reduz o volume de armazenamento. Além do uso de celular e da falta de cinto, as câmeras conseguem identificar conversões proibidas, circulação em faixas exclusivas de ônibus, parada sobre faixa de pedestres e outras irregularidades. Por meio do Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), a placa é lida automaticamente e consultada em bancos de dados oficiais, permitindo detectar veículos com registro de roubo ou licenciamento vencido.

Apesar da automação, no Brasil a multa não é aplicada exclusivamente pela máquina. A legislação exige que a infração registrada eletronicamente seja validada por uma autoridade de trânsito. A IA atua como ferramenta de triagem, selecionando imagens com alta probabilidade de irregularidade, enquanto o agente analisa e confirma a autuação, garantindo segurança jurídica e reduzindo riscos de erro.

Especialistas apontam que a fiscalização eletrônica eficiente contribui para a redução de acidentes graves e mortes no trânsito, especialmente ao combater o uso de celular ao volante, uma das principais causas de colisões por distração. Além disso, os dados gerados auxiliam no planejamento urbano, permitindo identificar trechos críticos e horários com maior incidência de infrações.