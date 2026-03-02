02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MAS HÁ REGRAS!

Pesca é liberada no Rio Piracicaba; veja as regras

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Piracicaba
Durante os meses de restrição, a atividade ficou suspensa para garantir o período de reprodução dos peixes.
Durante os meses de restrição, a atividade ficou suspensa para garantir o período de reprodução dos peixes.

Com o fim do período de defeso da piracema em 28 de fevereiro, a pesca voltou a ser permitida no Rio Piracicaba a partir de março. Durante os meses de restrição, a atividade ficou suspensa para garantir o período de reprodução dos peixes.

Agora, com a liberação, pescadores já demonstram expectativa para retomar a prática ao longo do rio. Apesar do encerramento da piracema, é importante que a população fique atenta às regras vigentes e às áreas onde a pesca segue proibida.

A fiscalização continua sendo realizada pela Polícia Ambiental, e o descumprimento da legislação pode resultar em autuações e penalidades previstas em lei.

VEJA MAIS: 

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Regras para pescarias

Após o fim do período de defeso, a pesca volta a ser permitida no Rio Piracicaba, mas segue regras específicas. A atividade continua proibida o ano todo no perímetro urbano, especialmente no trecho entre a Ponte Zé do Prato e a Ponte do Morato, na região da Rua do Porto, além de áreas próximas a confluências de rios e barragens. Fora desses locais, é permitida apenas a captura de espécies não nativas, como tilápia, tucunaré, corvina e bagre-africano.

O pescador amador pode retirar até 10 quilos, mais um exemplar adicional de espécie exótica. A pesca deve ser realizada de forma desembarcada, utilizando linha de mão, caniço simples ou vara com molinete ou carretilha, e é obrigatória a Licença de Pesca Amadora.

A fiscalização permanece ativa, e o descumprimento das normas pode resultar em multa, apreensão de equipamentos e demais penalidades previstas na legislação ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários