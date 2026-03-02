Com o fim do período de defeso da piracema em 28 de fevereiro, a pesca voltou a ser permitida no Rio Piracicaba a partir de março. Durante os meses de restrição, a atividade ficou suspensa para garantir o período de reprodução dos peixes.
Agora, com a liberação, pescadores já demonstram expectativa para retomar a prática ao longo do rio. Apesar do encerramento da piracema, é importante que a população fique atenta às regras vigentes e às áreas onde a pesca segue proibida.
A fiscalização continua sendo realizada pela Polícia Ambiental, e o descumprimento da legislação pode resultar em autuações e penalidades previstas em lei.
Regras para pescarias
Após o fim do período de defeso, a pesca volta a ser permitida no Rio Piracicaba, mas segue regras específicas. A atividade continua proibida o ano todo no perímetro urbano, especialmente no trecho entre a Ponte Zé do Prato e a Ponte do Morato, na região da Rua do Porto, além de áreas próximas a confluências de rios e barragens. Fora desses locais, é permitida apenas a captura de espécies não nativas, como tilápia, tucunaré, corvina e bagre-africano.
O pescador amador pode retirar até 10 quilos, mais um exemplar adicional de espécie exótica. A pesca deve ser realizada de forma desembarcada, utilizando linha de mão, caniço simples ou vara com molinete ou carretilha, e é obrigatória a Licença de Pesca Amadora.
A fiscalização permanece ativa, e o descumprimento das normas pode resultar em multa, apreensão de equipamentos e demais penalidades previstas na legislação ambiental.