Com o fim do período de defeso da piracema em 28 de fevereiro, a pesca voltou a ser permitida no Rio Piracicaba a partir de março. Durante os meses de restrição, a atividade ficou suspensa para garantir o período de reprodução dos peixes.

Agora, com a liberação, pescadores já demonstram expectativa para retomar a prática ao longo do rio. Apesar do encerramento da piracema, é importante que a população fique atenta às regras vigentes e às áreas onde a pesca segue proibida.

A fiscalização continua sendo realizada pela Polícia Ambiental, e o descumprimento da legislação pode resultar em autuações e penalidades previstas em lei.