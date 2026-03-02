A madrugada desta segunda-feira (02) foi marcada por uma ocorrência trágica no bairro Jaraguá, em Piracicaba. A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após a confirmação de um óbito.

Por volta das 3h09 da manhã, uma viatura setorial foi deslocada para a rua Dona Anésia, também no Jaraguá, por determinação da Central de Operações, após comunicação da equipe médica que já se encontrava no local.