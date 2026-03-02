02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
ENCONTRADO MORTO

Morte no Jaraguá mobiliza polícia em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
GCM
Equipes da GCM foram acionadas e preservaram o local.

 A madrugada desta segunda-feira (02) foi marcada por uma ocorrência trágica no bairro Jaraguá, em Piracicaba. A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após a confirmação de um óbito.

Por volta das 3h09 da manhã, uma viatura setorial foi deslocada para a rua Dona Anésia, também no Jaraguá, por determinação da Central de Operações, após comunicação da equipe médica que já se encontrava no local.

Ao chegarem, os agentes constataram o falecimento de um homem. Segundo as primeiras informações, não havia sinais aparentes de violência no corpo.

Familiares relataram às autoridades que a vítima vinha fazendo uso contínuo de substâncias entorpecentes e consumo excessivo de bebidas alcoólicas nos dias que antecederam a morte.

A equipe da Polícia Científica do Estado de São Paulo, viatura S1055, esteve no local para realizar os procedimentos periciais de praxe.

Após os trabalhos técnicos, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. A causa da morte será oficialmente confirmada após a conclusão dos laudos periciais.

O caso segue sob apuração.

