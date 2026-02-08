O Semae Piracicaba informou que realizará obras de manutenção programada na rede de distribuição de água nesta segunda-feira (9), das 9h às 16h, como parte do Programa de Redução de Perdas.

Os serviços incluem a substituição e instalação de registros de manobra, processo conhecido como setorização, que visa melhorar o controle e a eficiência do abastecimento. As intervenções ocorrerão na região de Santa Terezinha, com impacto no fornecimento de água em diversos bairros.