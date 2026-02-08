O Semae Piracicaba informou que realizará obras de manutenção programada na rede de distribuição de água nesta segunda-feira (9), das 9h às 16h, como parte do Programa de Redução de Perdas.
Os serviços incluem a substituição e instalação de registros de manobra, processo conhecido como setorização, que visa melhorar o controle e a eficiência do abastecimento. As intervenções ocorrerão na região de Santa Terezinha, com impacto no fornecimento de água em diversos bairros.
As áreas beneficiadas e que podem registrar oscilações ou interrupções no abastecimento são: Santa Terezinha, Vila Rezende, Nova Piracicaba, Jardim Witier, Jardim Monumento e Terras do Engenho.
O Semae alerta que os trabalhos podem ser suspensos ou sofrer alterações em caso de chuvas, tempestades ou necessidade de atendimentos emergenciais. A autarquia pede a compreensão dos moradores e reforça a orientação para que a população economize água durante o período, especialmente aqueles que possuem reservatórios, a fim de garantir o abastecimento interno até a normalização da rede.