03 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍTIMA FATAL

Motociclista que morreu em acidente é identificado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais e Wagner Romano
Gabriel Rocca Neves, de 27 anos, é o jovem motociclista que morreu no acidente.
Gabriel Rocca Neves, de 27 anos, é o jovem motociclista que morreu no acidente.

 Foi identificado como Gabriel Henrique Rocca Neves, de 27 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (3), no bairro Nova América.

LEIA MAIS

A confirmação da identidade ocorreu após os procedimentos legais realizados pelas autoridades. Gabriel conduzia uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma Fiat Strada no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga.

De acordo com relatos de testemunhas, o carro teria avançado a sinalização, provocando a batida violenta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que acionou a perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue sob investigação, enquanto familiares e amigos lamentam a morte precoce do jovem, que gerou grande comoção na região.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários