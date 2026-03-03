Foi identificado como Gabriel Henrique Rocca Neves, de 27 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (3), no bairro Nova América.

A confirmação da identidade ocorreu após os procedimentos legais realizados pelas autoridades. Gabriel conduzia uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma Fiat Strada no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga.