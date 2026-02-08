Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil após ser denunciado por uma menina de 13 anos e sua mãe, de cometer abuso sexual, agressões, ameaças e cárcere privado, nesta sexta-feira (7), em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, após receber as denúncias, equipes da Polícia Civil, sob o comando da delegada titular Dra. Maria Luísa Dalla Bernardina, se deslocaram para a rua Professor Pimenta Neves no bairro Castelani, onde efetuaram a abordagem do homem.