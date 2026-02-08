08 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CRIME SEXUAL

Homem é preso suspeito de estuprar e bater em menina de 13 anos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Equipes da Polícia Civil prenderam o indivíduo no bairro Castelani.
Equipes da Polícia Civil prenderam o indivíduo no bairro Castelani.

 Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil após ser denunciado por uma menina de 13 anos e sua mãe, de cometer abuso sexual, agressões, ameaças e cárcere privado, nesta sexta-feira (7), em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, após receber as denúncias, equipes da Polícia Civil, sob o comando da delegada titular Dra. Maria Luísa Dalla Bernardina, se deslocaram para a rua Professor Pimenta Neves no bairro Castelani, onde efetuaram a abordagem do homem.

Apesar de resistir à prisão, ele foi contido e conduzido à delegacia. Na residência foram apreendidas porções de cocaína, pedras de crack e anotações típicas de contabilidade do tráfico

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, ameaça, cárcere privado, tráfico, lesão corporal, desacato e resistência. O caso está sendo investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários