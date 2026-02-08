08 de fevereiro de 2026
COMÉRCIOS EM ALERTA

Além de fechar bar, operação notificou lanchonete em Piracicaba

Guarda Civil
Equipes da Guarda Civil deram apoio aos fiscais na ação realizada no centro de Piracicaba.
Equipes da Guarda Civil deram apoio aos fiscais na ação realizada no centro de Piracicaba.

  A intensa operação de fiscalização que movimentou o centro de Piracicaba na tarde de quinta-feira (6), deixou um recado claro: quem não se adequar, pode fechar as portas. A ação da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Projeto Superação, passou por estabelecimentos da cidade. O conhecido bar do cruzamento entre as ruas Alferes e 13 de Maio foi fechado, e uma lanchonete na Praça José Bonifácio recebeu notificação.

Segundo as informações, na lanchonete os fiscais encontraram irregularidades, mas em situação considerada menos grave. O comércio não foi fechado, porém recebeu notificações, orientações técnicas e prazo para corrigir os problemas. A partir de agora, o estabelecimento entra oficialmente no radar da fiscalização e poderá sofrer medidas mais duras caso as exigências não sejam cumpridas.

A operação começou pela rua Alferes José Caetano, onde a situação encontrada foi mais crítica. Nesse ponto, as falhas nas condições de higiene levaram à interdição imediata do comércio, que só poderá reabrir após atender todas as determinações da prefeitura.

Já na Praça José Bonifácio, área de grande circulação de pessoas, a presença dos fiscais chamou a atenção de comerciantes e frequentadores. A GCM deu suporte durante toda a ação, realizou abordagens e consultas preventivas, reforçando a segurança no entorno. Nenhuma pendência criminal foi registrada.A equipe do projeto Superação acompanhou toda a ação, inclusive com a presença do Secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito.

Segundo os órgãos envolvidos, a fiscalização não termina aqui. Outros estabelecimentos da região central devem ser vistoriados nos próximos dias. A mensagem é direta: orientação agora, punição depois, para quem insistir em descumprir as regras.

A Prefeitura reforça que o objetivo é garantir segurança, higiene e respeito à população, preservando a saúde pública e a ordem nos espaços mais movimentados da cidade.

