A intensa operação de fiscalização que movimentou o centro de Piracicaba na tarde de quinta-feira (6), deixou um recado claro: quem não se adequar, pode fechar as portas. A ação da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Projeto Superação, passou por estabelecimentos da cidade. O conhecido bar do cruzamento entre as ruas Alferes e 13 de Maio foi fechado, e uma lanchonete na Praça José Bonifácio recebeu notificação.

Segundo as informações, na lanchonete os fiscais encontraram irregularidades, mas em situação considerada menos grave. O comércio não foi fechado, porém recebeu notificações, orientações técnicas e prazo para corrigir os problemas. A partir de agora, o estabelecimento entra oficialmente no radar da fiscalização e poderá sofrer medidas mais duras caso as exigências não sejam cumpridas.