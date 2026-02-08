A intensa operação de fiscalização que movimentou o centro de Piracicaba na tarde de quinta-feira (6), deixou um recado claro: quem não se adequar, pode fechar as portas. A ação da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Projeto Superação, passou por estabelecimentos da cidade. O conhecido bar do cruzamento entre as ruas Alferes e 13 de Maio foi fechado, e uma lanchonete na Praça José Bonifácio recebeu notificação.
Segundo as informações, na lanchonete os fiscais encontraram irregularidades, mas em situação considerada menos grave. O comércio não foi fechado, porém recebeu notificações, orientações técnicas e prazo para corrigir os problemas. A partir de agora, o estabelecimento entra oficialmente no radar da fiscalização e poderá sofrer medidas mais duras caso as exigências não sejam cumpridas.
A operação começou pela rua Alferes José Caetano, onde a situação encontrada foi mais crítica. Nesse ponto, as falhas nas condições de higiene levaram à interdição imediata do comércio, que só poderá reabrir após atender todas as determinações da prefeitura.
Já na Praça José Bonifácio, área de grande circulação de pessoas, a presença dos fiscais chamou a atenção de comerciantes e frequentadores. A GCM deu suporte durante toda a ação, realizou abordagens e consultas preventivas, reforçando a segurança no entorno. Nenhuma pendência criminal foi registrada.A equipe do projeto Superação acompanhou toda a ação, inclusive com a presença do Secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito.
Segundo os órgãos envolvidos, a fiscalização não termina aqui. Outros estabelecimentos da região central devem ser vistoriados nos próximos dias. A mensagem é direta: orientação agora, punição depois, para quem insistir em descumprir as regras.
A Prefeitura reforça que o objetivo é garantir segurança, higiene e respeito à população, preservando a saúde pública e a ordem nos espaços mais movimentados da cidade.