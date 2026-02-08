08 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

VÍDEO: Paciente morre após ambulância ser fechada por automóvel

Após a batida, a traseira da ambulância foi projetada contra uma caminhonete e a paciente idosa morreu.
  Uma idosa de 78 anos morreu enquanto era transportada em uma ambulância, após um carro escuro cortar a frente do veículo de emergência e causar uma colisão violenta. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (7) em Franca, a 280 km de Piracicaba.

A ambulância, que seguia com a idosa para o Hospital São Joaquim/Unimed, foi atingida por um carro que invadiu a faixa oposta de forma abrupta, jogando o veículo contra uma caminhonete estacionada. O impacto foi devastador. A idosa sofreu ferimentos gravíssimos e morreu antes de chegar ao hospital, apesar dos esforços da equipe de resgate.

O motorista do carro responsável pela tragédia não parou para ajudar e fugiu sem deixar pistas. Policiais Militares registraram a ocorrência e deram início às investigações. A Polícia Civil apura as causas da morte e procura pelo criminoso, que deixou a cena do crime em total impunidade. Familiares da vítima estão em estado de choque, buscando respostas para essa tragédia.

