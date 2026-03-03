"Quando esta arma for usada, nenhuma força poderá contar com a proteção de Deus", disse Kim, citado pela Kcna, reforçando que o objeto bélico é "apropriado para uma missão estratégica" capaz de "dissuadir" o inimigo.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apresentou na quarta-feira (18) um novo lançador múltiplo de mísseis com capacidade nuclear. Durante o anúncio, afirmou que o sistema tem finalidade estratégica e pode ser utilizado como instrumento de dissuasão.

Segundo informações divulgadas pela agência estatal KCNA, o armamento foi descrito pelo governo norte-coreano como apto a executar ataques simultâneos. O líder declarou que o equipamento possui capacidade para atingir alvos de forma concentrada.

A apresentação ocorreu às vésperas do Congresso do Partido dos Trabalhadores, principal evento político do país, onde autoridades costumam divulgar diretrizes e projetos ligados à defesa e à política nacional.

Especialistas avaliam que o sistema pode ampliar a capacidade militar do país na região, incluindo possíveis alvos na Coreia do Sul, cuja capital, Seul, está localizada a menos de 50 quilômetros da zona desmilitarizada que divide os dois territórios. Analistas também mencionam os Estados Unidos entre os potenciais atingidos em caso de escalada.